Mercato Udinese | Se parte Perez pronto il sostituto: Finn Van Breemen

Balzaretti è molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Nonostante l'arrivo di Lautaro Giannetti, l' Udinese continua a valutare le occasioni per rinforzare la difesa. La dirigenza bianconera ha chiesto al Basilea il centrale classe 2003 Finn Van Breemen , secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Al momento però c'è distanza tra la domanda del club svizzero e l'offerta della società friulana. L'Udinese non sta affondando il colpo, ma si tratterebbe al momento di una soluzione cautelativa in caso di qualche cessione nel reparto o della necessità di intervenire in difesa per via di infortuni.