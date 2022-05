Calciomercato Udinese / Sembra impossibile ma si può fare! Il piano

Il campionato è agli sgoccioli e dal primo luglio si ricomincia a fare sul serio. Sono solo indiscrezioni ma gira voce che il club voglia...

Il tecnico fiorentino è alla guida dell’Udinese dallo scorso dicembre. La media dei punti raggiunti lo accosta a Guidolin ma, non soddisfatto, è pronto a dimostrare i fatti sul campo di gioco e a trattare con la società per il rinnovo. Adesso, però, cambiamo argomento e rivolgiamo lo sguardo sul mercato. La dirigenza bianconera sta valutando le varie strategie di mercato da manovrare. Al centro vi è il nome di Ignacio Pussetto. In questi giorni si sta cominciando a meditare sul profilo dell’argentino tenendo presente la sinergia con il Watford. Il prestito da parte degli Hornets era stato confermato per questa stagione ma l’attaccante non sembrerebbe intenzionato né a giocare in Championship né a sedere sulla panchina dell'Udinese per un altro anno. In campo difensivo non vi sono dichiarazioni su un presunto ritorno di Samir, ceduto a gennaio a titolo definitivo. E per quanto riguarda l'attacco? Novità interessanti potrebbero girare attorno a due figure che hanno suscitato una notevole attenzione. Stiamo parlando di Emmanuel Denis e Joao Pedro. Ecco cosa sappiamo.