Mercato Udinese / Semedo può partire: vicino il prestito al Watford

L'attaccante portoghese non resterà in Friuli questa stagione: per lui si profila un futuro in Championship con le Hornets

L'Udinese continua a lavorare per sfoltire la rosa. Infatti, secondo i media inglesi, si profila una nuova esperienza in prestito per Vivaldo Semedo. L'attaccante portoghese classe 2005, potrebbe essere ceduto a titolo temporaneo al Watford. Lo rivela dal portale Football Insider. Dopo i sei mesi in Olanda con la maglia del Volendam, dunque, Semedo avrebbe modo di accumulare minuti nell'altra squadra dei Pozzo in un campionato tosto e difficile come la Championship inglese. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'affare Perez <<<