Udinese – Si separano Fabio e Paolo Cannavaro: dove andrà l’ex Sassuolo

Paolo e Fabio Cannavaro sono pronti per fare la differenza sul mercato dopo l'addio con l'Udinese . In queste ore prende sempre più quota la possibilità che le parti si separino per iniziare due carriere distinte e separate. Se dalla parte di Fabio non ci sono grandi chiamate, da quella del fratello possiamo notare diverse novità.

Ad oggi sono tanti i club che chiedono info al Cannavaro ex Sassuolo per quanto riguarda la guida della panchina nel corso della prossima annata. Soprattutto in Serie C il suo profilo sta trovando grande considerazione. Il club favorito è la Pro Vercelli secondo quanto riportato da Tuttosport. Non solo i Cannavaro, anche un altro ex è pronto per tornare in panchina. Ecco tutte le ultime <<<