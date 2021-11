Calciomercato Udinese – Serve un sostituto e serve subito: “L’ultimo nome”

Dopo cinque anni però le strade si divideranno e le parti si separeranno definitivamente. Già questa estate si era andati molto vicini all'addio , il Galatasaray prima e il West Ham poi si erano interessati alle sue qualità, dato anche un super europeo giocato. Alla fine però non si riuscì a concludere nulla.

Se ancora non si fosse capito, il giocatore al centro di questa prima parte dell'articolo è il danese Jens Stryger Larsen. Ora bisogna cercare una soluzione e trovare un sostituto il prima possibile, anche perché la fascia non può restare scoperta. Marino deve lavorare in vista futura. Il nome, del possibile sostituto, è già scritto sulla lista. Eccolo <<<