Calciomercato Udinese – Sfida al Bologna per Saponara / I dettagli

L'Udinese continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza e soprattutto di mettersi in mostra in vista della prossima stagione. Non sarà assolutamente semplice riuscire a costruire un team altamente competitivo viste anche le tante cessioni che si stanno accentuando in questo ultimo periodo. Proprio oggi, infatti si parla prima di un altro possibile addio e poi del suo sostituto. In caso di partenza da parte di Florian Thauvin potrebbe essere già stato contattato chi ne prenderà il posto: Riccardo Saponara. Il calciatore ex Fiorentina ha completato un'ottima stagione e potrebbe essere di grande aiuto nei prossimi mesi per la squadra di Andrea Sottil. Si apre una vera e propria sfida con il Bologna a chi farà l'offerta migliore.