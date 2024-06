Mercato Udinese | Sfida “Champions” per Perez: piace a diversi top club

Gran stagione per Perez che si è guadagnato le attenzioni di diversi top club. L'argentino, dopo aver riconquistato la Nazionale argentina di Scaloni, è pronto al grande salto in una big. La richiesta della dirigenza friulana, dallo scorso gennaio, è tra i 15 e i 20 milioni di euro. In prima fila ci sarebbe ancora il Napoli. Perez è un pallino di De Laurentiis e il numero uno azzurro aspetta solo l'ufficialità di Antonio Conte come allenatore per sedersi al tavolo e decidere i nomi con cui rinforzare la rosa. Il profilo comunque piace anche al tecnico salentino che vede Nehuen ideale come braccetto di destra nella difesa a tre del suo Napoli.