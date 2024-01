Mercato Udinese | Sfida al Sassuolo per Kumbulla: piace lui in difesa

Il centrale albanese è in cima alla lista per rinforzare il reparto arretrato: c'è da battere la concorrenza degli emiliani

Nonostante la permanenza in difesa di Nehuen Perez, l'Udinese è comunque in cerca di un tassello per rinforzare la retroguardia. Tra i nomi caldi per un posto nella difesa a 3 di Cioffi è spuntato quello di Kumbulla. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club friulano sarebbe in contatto con la Roma per provare a sbloccare la trattativa.