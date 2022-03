Mercato Udinese / Che sfortuna! Il bianconero non molla e pensa al futuro

Nella carriera da calciatore ci sono momenti che nessuno si augura. Un lungo stop per infortunio è proprio quello di cui stiamo parlando. Soprattutto se questo accade quando si è all'inizio della carriera.

Il giocatore che è di proprietà bianconera non se la passa molto bene, ma con molta forza di volontà saprà sicuramente rialzarsi dopo il difficile periodo che dovrà passare. Il nome in questione non può essere altro che uno. Vediamo cosa è successo al nostro calciatore, e cosa gli riserverà il destino!