Mercato Udinese / Si allunga la fila per Perez: piace al West Ham

Non solo club italiani su Nehuen Perez dell'Udinese. Infatti, dopo il Napoli c'è una squadra inglese sulle tracce del centrale inglese. Si tratta del West Ham che nelle ultime ore ha mostrato interesse per Nehuen Perez effettuando un primo sondaggio, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio. L'Udinese attende ulteriori sviluppi riguardo a una possibile trattativa con il club inglese. Non solo Napoli e Atletico Madrid quindi: la lista delle interessate a Perez continua ad aumentare. L'obiettivo della dirigenza ora sarebbe quello di scatenare un'asta, così da ricavare il più possibile dalla cessione.