Calciomercato Udinese – Si entra nel vivo / L’affare last minute

Tra soli cinque giorni, alle ore 20 si conclude la sessione invernale del calciomercato . Il team bianconero si è dato da fare sia in entrata che in uscita risultando uno dei team più attivi. Andiamo a vedere le operazioni che sono state concluse da parte del club friulano.

Sono usciti diversi esuberi, stiamo parlando di giocatori che non avevano lo spazio per poter fare la differenza e di conseguenza la cessione è stata la decisione migliore per tutti. I primi ad andarsene sono stati i due attaccanti Teodorczyk e Forestieri, seguiti da Samir e De Maio. Il francese ed il polacco hanno firmato per il Vicenza, mentre per gli altri due è iniziata un'esperienza all'estero.