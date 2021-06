Calciomercato Udinese – 3 colpi in arrivo? Marino fa due conti: si può fare

Il calciomercato dell'Udinese potrebbe prendere il via da un momento all'altro. Tutto (o quasi) ruota attorno al caso De Paul. È innegabile il fatto che la società stia aspettando di capire come muoversi. De Paul partirà. Resta soltanto da capire dove e a quanto. Nel frattempo Pierpaolo Marino si starebbe muovendo per studiare i prossimi nuovi colpi del mercato friulano. 3 nomi che potrebbe rivoluzionare l'intera squadra bianconera. Gotti non vuole lottare per la zona retrocessione, anzi, vuole puntare in alto. Cominciamo da quello che potrebbe essere il primo rinforzo della nuova Udinese.