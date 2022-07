Calciomercato Udinese | Si sblocca la trattativa per un difensore!

Secondo quanto riporta TMW, la trattativa, dopo il rallentamento dei giorni scorsi, si è nuovamente sbloccata definitivamente. Infatti, come si legge, l'accordo tra Udinese e Nehuen Perez è di nuovo ad un passo. Per il difensore, infatti, sarebbero pronti 5 anni di contratto, a cifre ancora sconosciute, ma che vi racconteremo non appena arriveranno aggiornamenti. In più, è stata inserita una clausola di recompra in favore dei Colchoneros, attivabile già al termine della prossima stagione. Sempre da quanto si evince dai portali vicini al club madridista, il difensore sarebbe già atteso domani a Udine per sostenere le visite mediche, prima di tornare ad indossare la maglia bianconera. Questo sarebbe un colpo importantissimo per mister Sottil, alle prese con l'infortunio di un leader come Rodrigo Becao. Perez ha già dimostrato grandi doti di adattabilità, e sarebbe perfetto per ricoprire il ruolo lasciato momentaneamente vacante dal centrale brasiliano. In attesa di conoscere ulteriori sviluppi legati a questa trattiva, è arrivato nuovo acquisto in casa Udinese, ecco di chi si tratta <<<