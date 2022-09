Mercato Udinese | Si valuta Depaoli come sostituto last minute di Masina

Calcisticamente Depaoli cresce nel settore giovanile del Chievo. Nel giugno 2019 si trasferisce a titolo definitivo alla Sampdoria, club con il quale esordisce in Serie A, nella partita in casa del Napoli persa per 2-0. Dopo 31 presenze con i blucerchiati in A, il 2 ottobre 2020 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta. Debutta 15 giorni dopo in occasione della sconfitta per 4-1, sempre in casa del Napoli. Tuttavia a Bergamo trova poco spazio, motivo per cui nella sessione di mercato successiva il prestito è cancellato. Il giorno stesso della rescissione viene ceduto nuovamente a titolo temporaneo, questa volta al Benevento. Tornato alla Sampdoria, fatica però a trovare spazio nella prima parte di stagione, collezionando solo 8 presenze e venendo così ceduto nel mercato invernale all'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Il 13 febbraio 2022 realizza la sua prima rete in carriera nel successo per 4-0 degli scaligeri contro l'Udinese, club proprio ora sulle sue tracce. Vedremo quindi se Marino opterà per un sostituto. Nel caso Depaoli è in pole position. Nel mentre, non perderti il live delle ultime trattative di mercato che riguardano l'Udinese. Ecco dove seguire tutti gli aggiornamenti in diretta <<<