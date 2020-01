Sierralta vorrebbe tornare in Cile, ma l’Udinese tratta col Perugia

Il Perugia sta per rispedire indietro all’Udinese Balic, che non ha trovato spazio con Oddo e probabilmente succederebbe lo stesso col nuovo allenatore che potrebbe essere Colantuono. Il club bianconero a quel punto deve trovargli una nuova sistemazione, ancora da definire (probabile l’Hajiduk). Per compensare l’arrivo i rosa l’Udinese potrebbe lavorare col ds umbro Goretti per mandare in prestito ai Grifoni Francisco Sierralta (22 anni), che ha giocato due mezze stagioni al Parma per un totale di 16 partite tra B e A. Il club ducale pare abbia chiesto un terzo prestito ai friulani, ma Sierralta avrebbe dato l’ok all’Universidad Catolica in Cile, ma se giocasse con continuità al Grifo potrebbe anche accettare, a patto di non fare solo l’alternativa a Rajkovic