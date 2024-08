Mercato Udinese | Silvestri-Cagliari in stand by: tutto dipende da Scuffet

Come riportato nei giorni scorsi, il Cagliari ha individuato in Marco Silvestri il portiere ideale per raccogliere l’eredità di Scuffet. Il numero uno dei rossoblù è in procinto di trasferirsi al Milan in questa sessione di mercato. Silvestri è in uscita dall’Udinese e il club friulano chiede almeno un milione di euro per liberare e cedere l’estremo difensore.