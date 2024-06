Calciomercato Udinese | Silvestri nel mirino del Parma: è il preferito

Il portiere friulano sta tornando dall'infortunio ma nel mentre le offerte non mancano: è in cima alla lista di Pederzoli

Secondo Tuttosport, tra gli obiettivi primari del Parma c'è quello di prendere quanto prima un nuovo portiere. Il ds Pederzoli è alla ricerca di un profilo bravo a giocare con i piedi come richiesto da mister Pecchia. Corrisponde a queste caratteristiche un portiere in cerca di riscatto, dopo un'annata vissuta per metà in panchina