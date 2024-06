Mercato Udinese / Silvestri prepara le valigie, Di Marzio: “C’è un team di A”

Marco Silvestri dopo tre stagioni in bianconero si prepara ad una nuova avventura lontano dal Friuli Venezia Giulia. Le ultime sull'affare

Marco Silvestri vede il suo futuro lontano da Udine e dall'Udinese. L'estremo difensore arrivato in bianconero tre stagioni fa dal Hellas Verona è pronto per una nuova avventura nel mondo del calcio e in Serie A. Ad oggi c'è un team fortemente interessato e la trattativa è stata confermata dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.