Mercato Udinese | Silvestri ai saluti: Razvan Sava potrebbe arrivare lunedì

L'ex Verona è diretto a Cagliari. Per questo, i bianconeri hanno accelerato per l'estremo difensore del Cluj

Prende quota il domino dei portieri. Su Marco Silvestri è in pressing il Cagliari, che potrebbe lasciar partire il friulani Simone Scuffet verso Milano, per sostituire Sportiello. L’Udinese è alla ricerca di un vice Okoye che ha individuato in Răzvan Sava, portiere del Cluj. Stando alle ultime, l’accordo tra Udinese e Cluj per il trasferimento di Răzvan Sava è vicino.