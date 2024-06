Mercato Udinese / Silvestri ai saluti: il vice Okoye arriva dalla Polonia

Il portiere italiano saluterà il Friuli in estate: i bianconeri hanno individuato il sostituto e proveranno a chiuderlo in settimana

Come sappiamo da tempo, Silvestri è in uscita. Per questo motivo l'Udinese sta seguendo un nuovo portiere da affiancare ad Okoye. Il Messaggero Veneto spiega che il nigeriano, dopo i sondaggi di Inter e Torino, è destinato a rimanere in bianconero, come titolare. Il probabile vice sarà Xavier Dziekonski, polacco, classe 2003, per il quale l’Udinese è pronta a versare nelle casse del Korona Kielce 600 mila euro.