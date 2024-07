Mercato Udinese – Silvestri ha le valigie pronte: ecco cosa manca

L'estremo difensore bianconera sta cercando in maniera continuativa una nuova destinazione. Ecco cosa manca per concludere l'affare finale

Marco Silvestri è pronto per vestire la maglia di un altro team della massima serie che non sia l'Udinese nel corso della prossima stagione di campionato. Ad oggi, però, l'affare non è ancora passibile di conclusione. Andiamo a vedere nel dettaglio per quale motivo non si può ancora mettere la parola fine su questa trattativa.