Mercato Udinese – Silvestri vede rossoblù, ma c’è un problema: ecco quale

Marco Silvestri oramai è sicuro di non vestire più la maglia dell'Udinese nel corso della prossima stagione e proprio per questo motivo la squadra sta lavorando per trovare delle soluzioni alternative. Al momento il suo passaggio al Cagliari sembra essere davvero vicino, ma bisogna ancora capire determinati dettagli sull'affare.

Per poter concludere questa trattativa serve prima la cessione di Simone Scuffet ai rossoneri di Fonseca. Solo in quel caso si liberebbe lo spazio necessario per la cessione di Silvestri e di conseguenza la possibilità di tornare ad essere titolare in una squadra che gioca la massima serie.