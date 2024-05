Calciomercato Udinese | Silvestri via in estate: l’Inter nel suo futuro

Con il contratto in scadenza nel 2025, allora, Silvestri potrebbe lasciare in estate. A lui ci sta pensando l'Inter. Se per il ruolo di portiere titolare in casa nerazzurra non ci sono dubbi, vista la stagione di altissimo livello portata a termine da Yann Sommer, lo stesso non si può dire per le riserve dello svizzero. Emil Audero non verrà riscattato, su di lui c'è forte il pressing del Como. Per coprire il ruolo di dodicesimo uomo, allora l'Inter starebbe valutando proprio il profilo dell'estremo difensore dell'Udinese. Trattativa ancora non avviata, siamo ancora in fase di contatti, ma l'interesse c'è.