Calciomercato Udinese – Simeone lo chiama di persona: pronti 3 milioni!

Saranno giorni molto importanti per Rodrigo De Paul. Tutti vogliono il talentuoso numero 10 bianconero. Le ultime foto che girano sui social lo ritraggono vicino agli attuali più grandi fenomeni argentini. Il suo sguardo quando vede è Messi è lo stesso di un bambino davanti ad un negozio di caramelle. È un segnale chiaro che Rodrigo si sente pronto a fare un ulteriore salto di qualità. Vuole porsi nuovi obiettivi e ci sarebbero due squadre pronte a fare il possibile per poterselo aggiudicare. La famiglia Pozzo però è inamovibile. La cifra è fissata. Servono non meno di 40 milioni di euro. Nel frattempo Simeone chiama personalmente De Paul. Ecco cosa si sono detti.