Calciomercato Udinese – Clamoroso: reggetevi forte / La situazione è grave

Non stiamo esagerando. Ciò a cui stiamo assistendo potrebbe non avere eguali. È vero che stiamo vivendo una rivoluzione. È vero che il progetto Udinese 2.0 è appena cominciato ed è in via di sviluppo ma la situazione è grave.

All'interno delle mura bianconere ci sono ben 11 calciatori in scadenza di contratto. La prossima sessione di mercato si avvicina. Gennaio sembra lontano ma è ad un battito di ciglia. Ciò che non riusciamo proprio a comprendere è come sia possibile che la dirigenza bianconera non si sia posta prima questo problema. Ma non finisce qui.