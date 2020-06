Mercato Udinese, operazione in chiusura per Nahuel Molina dal Boca Juniors

Ancora un argentino alla corte dei Pozzo. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, l’Udinese è in procinto di chiudere il primo acquisto in vista della prossima stagione. Si tratta di Nahuel Molina, esterno destro di difesa classe 1997 di proprietà del Boca Juniors. Il giocatore, che era stato girato in prestito al Rosario Central, è in scadenza di contratto e arriva dunque a parametro zero. Nelle scorse settimane era stato accostato al Fenerbahce, ma nelle ultime ore lo scatto decisivo è stato compiuto dall’Udinese. Nahuel Molina andrebbe a sostituire Stryger-Larsen che dopo tre stagioni potrebbe salutare la società bianconera.

“Non ho mai voluto andarmene dal Boca. Da quando sono tornato da Rosario, la mia idea era di rinnovare, ma sfortunatamente non è stato raggiunto un accordo” ha dichiarato il giocatore argentino.