Il mercato bianconero continua ad essere molto attivo, soprattutto nel corso di questi giorni dove la squadra sta cercando di completare una rosa di primissimo livello in vista della prossima stagione. C'è tantissimo lavoro da fare, ma logicamente il club sa che non sarà semplice chiudere tutte le operazioni.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Sky Sport annuncia: “Accordo totale con il Napoli”
udinese
Calciomercato Udinese – Sky Sport annuncia: “Accordo totale con il Napoli”
Una trattativa sembra arrivare verso la fine nel corso di queste ore, non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sull'affare del momento
Dopo l'innesto di Lennon Miller, si sta provando a chiudere un altro affare di assoluto spessore. Un esterno in arrivo dal Napoli che sa fare la differenza. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sul colpo di mercato. Per Sky l'accordo è già stato trovato <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA