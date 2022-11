Calciomercato Udinese – Sky annuncia la trattativa: Nuytinck verso Monza

L'ex capitano Bram Nuytinck ha davanti a se una nuova proposta molto interessante: le ultime sul calciomercato annunciate da Sky Sport

Redazione

Bram Nuytinck si trova ufficialmente davanti ad un bivio. L'Udinesesembra trovarsi in una situazione in cui può fare anche a meno del roccioso difensore centrale olandese (viste le prestazioni del neo arrivato Jaka Bijol) e di conseguenza Brambo inizia a guardarsi intorno. Nelle ultime ore è arrivata una prima proposta molto interessante da parte di un club che milita nella massima serie del calcio italiano. Il tutto è stato riportato dalla redazione di Sky Sport e soprattutto da Gianluca Di Marzio. A quanto pare la trattativa non avrebbe grossi ostacoli, se non uno in particolare. Ecco tutti i dettagli sull'affare che porterebbe Nuytinck via da Udine e dal Friuli Venezia Giulia.

La società che potrebbe affondare il colpo è il Monza di Berlusconi e Adriano Galliani. Nelle ultime ore è stato rilevato un certo interesse anche per via delle condizioni vantaggiose della trattativa. Non dimentichiamo che Bram Nuytinck andrebbe a scadenza di contratto tra soli sette mesi. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno delle novità su questa ultime voce di mercato, ma non dobbiamo dimenticare che il Monza non è la prima volta che punta su giocatori in uscita dall'Udinese. Ultimo in ordine cronologico è sicuramente Pablo Marì che è arrivato in Brianza da Udine, anche se ha seguito un percorso diverso con uno scalo in quel di Londra (sponda Arsenal).

Unica complicazione — Al momento l'unica complicazione arriva da parte dei pensieri di Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza, a differenza di tutta la dirigenza, non è convinto dal centrale olandese e di conseguenza la trattativa non può ancora spiccare il volo. Nei prossimi giorni, però, i colpi di scena saranno dietro l'angolo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato in uscita. Un altro giocatore potrebbe abbandonare il team bianconero nel corso della prossima sessione invernale. Pereyra fa preoccupare i tifosi: le ultime <<<