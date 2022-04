Mercato Udinese / La società trema! C’è la possibilità di perderlo a giugno?

Il mercato in casa Udinese non è solo fatto di possibili acquisti e possibili cessioni. Per la società friulana da risolvere prima di luglio c'è anche la questione dei prestiti, o meglio dei loro rinnovi.

Infatti i bianconeri hanno diversi giocatori in prestito tra le loro fila. La mossa del prestito per la casse friulane può essere molto utile. In questo modo un giocatore può essere visionato prima di passare all'acquisto vero e proprio. In questo articolo parleremo di un ragazzo in prestito e del suo futuro...