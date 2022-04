Mercato Udinese / La società è pronta alla cessione! Due le pretendenti

La società dell'Udinese è una delle migliori in Italia quando si tratta di calciomercato. Infatti molto spesso accade che venga acquistato un giocatore ad una cifra irrisoria ( o a titolo gratuito) e poi venga rivenduto a prezzi esorbitanti. Ma non perché i friulani marcino sulle plusvalenza ma perché i giocatori ad Udine hanno modo di crescere in tranquillità ed esprimersi al meglio.