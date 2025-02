Calciomercato Udinese – Solet vede Milano: Marotta prepara lo scambio

Oumar Solet è diventato uno dei migliori difensori di tutto il torneo e di tutto il campionato in pochissimo tempo. Il centrale ha dimostrato di poter dire la sua anche in una grande squadra.

Proprio in queste ore si iniziano a registrare i primi interessamenti seri da parte delle big della Serie A. Tra le tante c'è una squadra che ha lasciato Solet a costo zero ed ora è pronta per tornare all'assalto. Tutti i dettagli sull'offerta dei neroazzurri <<<