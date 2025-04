Calciomercato Udinese – Solet in partenza? Marotta beffato, c’è un club

Il ragazzo d'oro è stata una canzone che ha fatto la fortuna di alcuni artisti nella scena urban italiana e mai titolo fu più corretto per un difensore come Oumar Solet . Il centrale ha dalla sua una carriera davvero impressionante in cui è sempre riuscito a fare la differenza con ogni maglia.

La nuova avventura con l'Udinese rischia di essere il suo vero trampolino di lancio. Nelle ultime settimane sono due le squadre pronte per mettersi in mostra. Da una parte c'è un super club come l'Inter che non fa mistero, dall'altra un nuovo team. Tutti i dettagli sulla beffa ai neroazzurri <<<