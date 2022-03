Calciomercato Udinese – Sono in troppi / Marino costretto a svendere

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Si parla di incontri che potrebbero fare la differenza ai fini del campionato e sicuramente far passare dei mesi finali più tranquilli a tutti i tifosi delle zebrette. Il primo appuntamento è quello di settimana prossima che vedrà l'Udinese affrontare il Cagliari.

Una partita che si può definire come un vero e proprio spareggio. Si parla di un incontro che non si può sbagliare in nessun modo per non finire (di nuovo) nelle zone basse della classifica. I tre punti, d'altro canto, porterebbero oltre che il morale alle stelle anche la possibilità di affrontare i restanti nove match con una serenità disarmante.