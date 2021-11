Calciomercato Udinese / Il sostituto di Larsen ha un nome e un cognome!

Quello di Stryger Larsen è un vero e proprio caso. L'esterno danese continua a non essere convocato e le sirene si sono (ri)accese. In che senso?

C'è puzza di calciomercato. Molto probabilmente, quasi sicuramente, l'ennesima mancata convocazione dovrebbe essere legata alla non volontà di rinnovare il contratto con l'Udinese. La società non vorrebbe farlo andare via a zero e starebbe cercando di fare il possibile per convincerlo a rimanere. Ma non finisce qui.