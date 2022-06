Calciomercato Udinese – Sottil prepara la rivoluzione: cambia tutto

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sul calciomercato. Sicuramente non sarà semplice, ma l'idea è quella di costruire una squadra competitiva e pronta per mettere in difficoltà tutti gli avversari che si presenteranno sul cammino.