Mercato Udinese | Sottil trema: “Udogie ad un passo dal Tottenham”

L'esterno italiano è ad un passo dalla cessione, ma è probabile che il tecnico bianconero lo avrà ancora a disposizione in questa stagione

Redazione

Sono ore fondamentali per quanto riguarda il futuro dell'Udinese. L'obiettivo dell'Udinese non è solo dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso anno, ma addirittura provare a fare meglio. Non sarà semplice, ma l'ambiente bianconero ha piena fiducia nell'allenatore ex Ascoli, al debutto in Serie A da allenatore. Sono in corso diverse trattative per regalare ad Andrea Sottil la miglior formazione possibile. Per questo, Marino sta valutando diversi nomi in entrata. Tuttavia, in questi giorni, la dirigenza friulana dovrà fare i conti anche con i giocatori in uscita. Uno di questi è sicuramente Destiny Udogie, sempre più vicino al trasferimento in Premier League. Nel suo futuro c'è il Tottenham di Antonio Conte e, nelle ultime ore, sarebbe spuntato anche un indizio eclatante a riguardo.

Udogie dovrebbe legarsi al Tottenham per le prossime cinque stagioni. Il club inglese dovrebbe versare circa 25 milioni di euro più bonus nelle casse bianconere, una cifra ben più elevata rispetto a quanto chiedeva la famiglia Pozzo nelle settimane passate. Tuttavia, nonostante l'affare sia praticamente in dirittura d'arrivo, mancano da limare gli ultimi dettagli legati alla formula del trasferimento. Il calciatore classe 2002 resterà alla corte di mister Sottil ancora per una stagione, in prestito, prima di iniziare definitivamente la sua esperienza con la maglia degli Spurs.

L'indizio eclatante

Ieri l'Udinese è scesa in campo per la prima partita ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro la Feralpisalò, club di Serie C. La partita è terminata 2-1 in favore dei bianconeri dopo una prestazione molto altalenante da parte dei ragazzi di mister Sottil. Tuttavia, quello che al momento ci interessa particolarmente è l'indizio riguardante l'imminente cessione di Udogie. Tra la lista dei convocati, abbastanza inaspettatamente non compare il nome dell'esterno classe 2002. Questo, chiaramente indica una cosa: la società, vista la cessione in dirittura d'arrivo, ha preferito preservarlo piuttosto che farlo scendere in campo con il rischio di infortunarsi e di far saltare l'affare. Ma non è tutto. Al termine del match di ieri abbiamo stilato anche le nostre pagelle: ecco tutte le valutazioni, siete d'accordo? <<<