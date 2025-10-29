La squadra bianconera sta cercando di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Il club non vede l'ora di dire la sua e permettere alla società di migliorare sia la sua posizione in classifica che il suo status da team che termina l'annata nella parte sinistra della classifica.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Spalletti, ecco il primo colpo: 20 milioni ai Pozzo
udinese
Calciomercato Udinese – Spalletti, ecco il primo colpo: 20 milioni ai Pozzo
La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco i dettagli
Nelle ultime ore, però, bisogna fare affidamento e riferimento ad un possibile calciatore che potrebbe perdere a tutti gli effetti. Un centrocampista di primissimo livello che piace e non poco a mister Spalletti. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA