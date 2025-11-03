La partita contro l'Atalanta può essere la consacrazione definitiva di un calciatore decisamente molto interessante come Arthur Atta. Il centrocampista francese sa che nelle ultime settimane iniziano a muoversi gli interessi anche da parte di alcuni dei club più importanti della nostra categoria.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Spalletti incantato e prepara l’offerta: il punto
udinese
Calciomercato Udinese – Spalletti incantato e prepara l’offerta: il punto
Luciano Spalletti ha un nuovo nome ed un nuovo possibile colpo in entrata ed in uscita. Ecco tutti i dettagli sull'affare in mediana
Non perdiamo neanche un secondo ed andiamo a fare il punto su tutti i nomi e le squadre che stanno cercando di mettere a referto un super colpo. Ecco le società che puntano ad Atta <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA