Calciomercato Udinese – Spalletti incantato e prepara l’offerta: il punto

Luciano Spalletti ha un nuovo nome ed un nuovo possibile colpo in entrata ed in uscita. Ecco tutti i dettagli sull'affare in mediana
Lorenzo Focolari Redattore 

Juventus, colpo di calciomercato dall'Inter.

La partita contro l'Atalanta può essere la consacrazione definitiva di un calciatore decisamente molto interessante come Arthur Atta. Il centrocampista francese sa che nelle ultime settimane iniziano a muoversi gli interessi anche da parte di alcuni dei club più importanti della nostra categoria.

Non perdiamo neanche un secondo ed andiamo a fare il punto su tutti i nomi e le squadre che stanno cercando di mettere a referto un super colpo. Ecco le società che puntano ad Atta <<<

