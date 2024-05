Mercato Udinese | Spunta una pretendente per Lucca: c’è il Napoli

La lista del Napoli per il reparto offensivo si dilata. Oltre alle primissime scelte Dovbyk e Lukaku , soprattutto in caso di arrivo di Conte, in lista si inserisce anche un giovane italiano promettente. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, Manna avrebbe avviato i contatti per Lorenzo Lucca.

Per il post Osimhen: "Si cercano anche in Italia nuovi gol. L’ultima idea si chiama Lorenzo Lucca, otto reti in campionato, centravanti che l’Udinese riscatterà dal Pisa per otto milioni. De Laurentiis ne ha già parlato con Pozzo, ha richiesto il giocatore che è tornato in Italia la scorsa estate dopo l’esperienza all’Ajax. Per Lucca, anni 23, primo italiano a giocare nel club olandese, è già arrivata anche la chiamata di Spalletti per la Nazionale. Nel mirino del ds Manna anche Retegui del Genoa".