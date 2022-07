Udinese | Spuntano due nomi del Watford per il nuovo attacco: i dettagli

Diversi giocatori sono in partenza e la dirigenza dell'Udinese dovrà lavorare sodo per consegnare al tecnico bianconero una squadra competitiva e pronta ad affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato di Serie A.

Le trattative in entrata sono molte, per cui la dirigenza bianconera sta lavorando duramente per sostituire i calciatori ceduti e per migliorare la rosa attuale. Tra i reparti da incrementere c'è sicuramente quello offensivo.