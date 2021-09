Calciomercato Udinese – Marino dice no: “bastava una stretta di mano”

L'Udinese ha tutto ciò che serve per fare bene. La squadra poggia su delle solide fondamenta ma non esiste limite al miglioramento e lo hanno dimostrato anche i risultati dell'ultimo turno di Champions League dove il Real Madrid ha perso 2-1 contro una squadra moldava della città di Tiraspol...

Il mercato estivo bianconero ci ha regalato non poche sorprese. Ieri abbiamo persino rivisto Rodrigo De Paul scendere in campo a San Siro e subito è apparsa una vagonata di ricordi che per poco non ci hanno fatto scendere la lacrimuccia. L'argentino sta inseguendo il suo sogno e dopo una soffertissima partita, lui e il suo Atletico sono riusciti a portare a casa 3 punti di fondamentale importanza. Ma torniamo noi. Arriviamo al dunque.