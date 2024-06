Notizie Udinese / Success, cessione o conferma? Le ultime sul nigeriano

L'Udinese ragiona e pensa se Isaac Success verrà confermato oppure è arrivato il momento della separazione. Questa è una delle domande principali in vista della prossima stagione. Al momento non c'è ancora un'idea chiara da parte della società, anche se va dimenticato che il nigeriano nel corso degli anni ha sicuramente regalato più dolori che gioie .

Non dimentichiamo che il centravanti nel corso dell'ultima annata ha anche litigato con mister Cioffi durante Udinese-Torino per non entrare sul campo da gioco. Una situazione decisamente difficile da gestire e proprio per questo motivo probabilmente la cessione è la scelta migliore. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e soprattutto sull'affare Sanchez <<<