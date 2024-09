Mercato Udinese – Success sta per firmare: ecco il suo nuovo club

Isaac Success sta per firmare. Il calciatore nigeriano non vede l'ora di fare la differenza. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultimissime

Isaac Success dopo un mese da free agent (per usare un termine cestistico) è pronto per tornare sul campo da gioco e dire la sua. Il calciatore che ha vestito la maglia bianconera per ben tre stagioni adesso deve dire la sua anche in un altro club.