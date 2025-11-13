Ex Udinese – Success torna in campo: tutti i dettagli sul nuovo club

L'Udinese continua a lavorare e si prepara al ritorno sul campo da gioco che sarà tra nove giorni con la sfida al Bologna. Nel frattempo c'è una novità importante che arriva direttamente dal mercato. C'è un calciatore che dopo l'esperienza in bianconero è pronto per rilanciarsi, ecco tutti i dettagli sul futuro del nigeriano.
Arrivata una nuova chiamata e (di conseguenza) l'inizio di una nuova avventura per un calciatore come Isaac Success. Il centravanti ha messo la sua firma con ha firmato con l’Al-Ta'awon SC. Squadra che milita nella massima serie del calcio libico. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Atta piace al Napoli, tutti i dettagli <<<
