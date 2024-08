Mercato Udinese / Success in uscita: piace a diversi club turchi

Continua il mercato in uscita per i bianconeri che devono sistemare la rosa a disposizione di Runjaic. Infatti, attualmente fuori rosa, Isaac Success inizia ad essere considerato da alcuni club un’occasione di mercato.

Stando alle ultime, nelle ultime ore si è registrato l’interesse di club turchi per il cartellino del nigeriano. Un occasione per Success che lontano da Udine ritroverebbe minuti sulle gambe. Dopo quindi tre anni, le strade tra i bianconeri e il centravanti sono destinate a separarsi, chiudendo così il capitolo con l’ex Watford. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato in entrata, più precisamente all'affare Facundo Gonzalez <<<