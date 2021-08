Calciomercato Udinese – Svolta in attacco: c’è un aggiornamento da paura!

Ciò che è successo ieri ha dell'incredibile. L'Udinese non ha vinto (per poco) ma è come se lo avesse fatto. Molte cose si possono e si devono rivedere. Questa, però, è la vittoria dei tifosi friulani. Finalmente si può tornare allo stadio. Il rullo dei tamburi e i cori dei tifosi hanno realmente fatto la differenza. L'Udinese non ha mai mollato e l'ha fatto per la sua gente. Sotto di 2 gol, i ragazzi di Gotti si sono rimboccati le mani e (anche grazie alla complicità di Szczęsny) sono riusciti ad agguantare un pareggio che però lascia l'amaro in bocca. Questa partita si poteva vincere. Se soltanto Jajalo avesse colpito bene quel pallone, probabilmente, adesso vi staremmo raccontando un'altra storia. Ma comunque non ci lamentiamo. Arriviamo al punto. Il mercato è ancora aperto. L'ultima notizia ha dell'incredibile! <<<