Udinese, tanti saluti e addio: terremoto Nani! Manda via… | Calciomercato

Gianluca Nani non ha fatto mistero nel corso delle ultime interviste ed ha dichiarato che nel corso della prossima sessione di mercato, l'obiettivo sarà quello di sfoltire in maniera netta la rosa.

Il Group Technical Director sembra aver messo un nome in cima alla lista delle possibili cessioni. Un calciatore decisamente interessante, ma che con l'Udinese non è mai riuscito a dire la sua fino in fondo. Ecco tutti i dettagli <<<