Udinese – Telefono bollente: Cioffi chiede un nome

Il neo allenatore dell'Udinese ha in mente un nome nuovo per provare ad effetture il salto di qualità. La dirigenza cercherà di accontentarlo

Il calciomercato invernale è alle porte. Mondo Udinese non riposa nemmeno nel giorno di Natale. Anche oggi proveremo a darvi aggiornamenti importanti rispetto a tutte quelle che potrebbero essere le mosse della dirigenza bianconera.

Dall'arrivo di Gabriele Cioffi, l' Udinese ha cambiato marcia. Due vittorie ed un pareggio in tre partite ed ambiente nuovamente entusiasta. Adesso, però, servono rinforzi.

Con qualche innesto in più, i bianconeri potrebbero provare a raggiungere l'obiettivo stagionale, ovvero il decimo posto. Il tecnico toscano ha individuato un profilo interessante. Ecco di chi si tratta <<<

L'Udinese ha diversi da reparti da migliorare. Sicuramente la difesa è uno di questi. Al momento, mister Cioffi può contare su Samir, De Maio, Nuytinck, Becao e Perez. Un sesto elemento sarebbe l'ideale, dato che il tecnico toscano gioca con il 3-5-2. Per questo motivo, Cioffi avrebbe richiesto Mattia Bani del Genoa . Il classe '93 è reduce da una prestazione incredibile contro l'Atalanta, una prova da 7 in pagella. L'ex Parma è riuscito ad annullare sia Zapata che Muriel.

Tuttavia, fin qui ha giocato veramente poco: solo sei partite. C'è da dire che ha anche subito un infortunio che lo ha costretto a saltare diversi match. La società ligure, comunque, non lo ritiene incedibile e non dovrebbe fare troppi problemi per la sua cessione. Ad Udine, un giocatore della sua esperienza farebbe molto comodo. Ma vediamo quanto costa.