Mercato Udinese | Telenovela Samardzic: la Juve tenterà il colpo a gennaio

La Vecchia Signora tornerà alla carica per il serbo nella prossima sessione di mercato. E' lui il preferito per il centrocampo.

Per sognare però, la Juve ha bisogno di qualche rinforzo di qualità nel mercato di gennaio. Soprattutto serve intervenire nel reparto di centrocampo, che a causa di vicende extra sportive si è trovato senza Paul Pogba e Nicolò Fagioli , i giocatori con più qualità nel mezzo. Il terzetto titolare composto da Rabiot, Locatelli e McKennie sta dando garanzie, ma con il solo Miretti come alternativa, la rosa ha bisogno almeno di un innesto.

Priorità Samardzic

Il preferito sulla lista di Giuntoli è Lazar Samardzic. Il centrocampista classe 2002 dell’Udinese è stato individuato come il rinforzo ideale per la mediana. La voglia di un salto in una big è però rimasta nel serbo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Laki spinge per arrivare alla Juventus già nel mercato di gennaio. Alcuni intermediari di Udinese e Juventus stanno già intavolando la trattativa per Samardzic. L'affare potrebbe accendersi nella sessione invernale e regalare ad Allegri una mezzala di sostanza e di assoluta qualità per il sogno Scudetto.