Calciomercato Udinese – Il tempo stringe / La possibile soluzione

L'inizio del 2022 per la società bianconera è stato a dir poco traumatico , bisogna fare sicuramente qualcosa in più. Questo ruolino di marcia è tutt'altro che positivo, anche se ci sono diverse attenuanti. Tra il virus e la squadra non ancora pronta, si poteva fare ben poco. Motivo per cui il rendimento è praticamente giustificato.

Le sconfitte contro Atalanta e i bianconeri allenati da Max Allegri erano praticamente inevitabili. La squadra ha comunque fatto il possibile in tutti e due i match, ma non è bastato. Poi è arrivata un'ottima prova in Coppa Italia, ma comunque non è bastata per passare il turno. Infine il match di ieri pomeriggio a Genova.